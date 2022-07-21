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Şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler?

21.07.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında buz gibi bir şeftali kompostosu içmek en güzel keyiflerden biri... Bu sağlıklı içeceği evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler?

Sıcak yaz aylarında ferahlık verecek leziz şeftali kompostosu tarifi araştırılmaya başlandı. Şeftali kompostosunu hem tek başına hem de yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Peki şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU MALZEMELERİ

5 adet şeftali
2 litre su
1,5 su bardağı şeker
1 adet çubuk tarçın
4 adet karanfil
Yarım limonun suyu

Şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler?

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU TARİFİ

Şeftalileri yıkayın ve kabuklarını soyun. Sonrasında elma şeklinde dilimleyin. 1,5 litre suyu ve şekeri tencere içinde ocağa koyup birkaç dakika kaynatın.

Tarçın ve karanfili de ekleyin. Kompostoyu 20 dakika kaynatın ve bu esnada limon suyunu da ilave edin. Kaynadığında ocaktan alıp tarçın ile karanfili çıkarıp soğutun. Ardından buzdolabına alın. Afiyet olsun...


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