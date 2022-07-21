Sıcak yaz aylarında ferahlık verecek leziz şeftali kompostosu tarifi araştırılmaya başlandı. Şeftali kompostosunu hem tek başına hem de yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Peki şeftali kompostosu nasıl yapılır? Şeftali kompostosu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU MALZEMELERİ

5 adet şeftali

2 litre su

1,5 su bardağı şeker

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

Yarım limonun suyu

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU TARİFİ

Şeftalileri yıkayın ve kabuklarını soyun. Sonrasında elma şeklinde dilimleyin. 1,5 litre suyu ve şekeri tencere içinde ocağa koyup birkaç dakika kaynatın.

Tarçın ve karanfili de ekleyin. Kompostoyu 20 dakika kaynatın ve bu esnada limon suyunu da ilave edin. Kaynadığında ocaktan alıp tarçın ile karanfili çıkarıp soğutun. Ardından buzdolabına alın. Afiyet olsun...



