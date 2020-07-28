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Şehidin evi tamamlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

2018 Yılında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan ev tamamlanarak aileye teslim edildi.Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından Besni’ye bağlı Suvarlı Beldesinde bulunan Şehit Enes Sarıaslan’ın doğup büyüdüğü mahallede, Şehidin babası İmam Sarıaslan tarafından gösterilen arsa üzerinde 27 Mayıs 2019 tarihinde yapımına başlanan ev tamamlanarak aileye teslim edildi.

2018 Yılında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan ev tamamlanarak aileye teslim edildi.
Enes Sarıaslan’ın ailesi için Besni Kaymakamlığı tarafından Besni’ye bağlı Suvarlı Beldesinde bulunan Şehit Enes Sarıaslan’ın doğup büyüdüğü mahallede, Şehidin babası İmam Sarıaslan tarafından gösterilen arsa üzerinde 27 Mayıs 2019 tarihinde yapımına başlanan ev tamamlanarak aileye teslim edildi. Yapılan harcamaların büyük bir kısmı Adıyaman Valiliği ve Besni Kaymakamlığı’nın yerel imkanları ile karşılandı, kalan kısımlar için ise, Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu nakdi destek sağlayarak yardımda bulunurken Sanko Holding ise inşaat malzemesi yardımında bulunarak destek verdi.

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