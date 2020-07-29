Şehir efsanesi gerçek çıktı ‘Tatlı- Acı Su’ bulundu

Gaziantep Kalesi’nin altında Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden yapılan temizleme çalışmaları neticesinde yerin 18 metre altında bir şehir efsanesi olan “Tatlı-Acı Su” bulundu.

Çalışmalar tamamlandığında kale ve şehir çevresinde Kurtuluş Savaşı dönemine kadar savunma amaçlı kullanılan tüneller ortaya çıkarılarak turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin üstündeki tarih kadar yerin altındaki tarih için çalışmalara devam diyor. Bu kapsamda yürüttüğü kastel ve livas çalışmasıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) geçici listesine girmesini sağlayarak çalışmalarını hızlandırdı. Şehirde yaşayan yaşlılarla yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla Gaziantep Kalesi’nin altında olduğu söylenilen ve bir şehir efsanesi olan “tatlı-acı su” gerçekleştirilen temizleme çalışmaları neticesinde ortaya çıkarıldı. Gaziantep Müze Müdürlüğü denetiminde Gaziantep Kalesi’nin kuzeybatısında yapılan çalışmalarda yerin 18 metre altında güney, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde devam ettiği tespit edilerek 500 metrelik bir tünel sisteminin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Kalesi’nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında tünelin mevcut olan eski elektrik hatları yenilenerek, yanmayan armatürler değiştirildi, aydınlatma sistemi daha homojen hale getirildi. Şehrin diğer noktalarında bağlantısı olduğu tahmin edilen ve Antep Savunmasında etkin olarak da kullanılan tünel sistemlerinin bir kolu olduğu bilinen kale tünelleri, incelemeler ve çalışmalarla haritalandırma yapılıp bağlantıları çıkarılacak. Şehirde bulunan kastel ve livaslarla bağı olduğu tespit edilen acı- tatlı su ise inceleme altına alındı. 6 bin yıllık tarihi, gizli geçitleri, tünelleri, savunma sistemleri ve kastelleri ile şehrin merkezinde zamana meydan okurcasına dimdik ayakta bulunan Gaziantep Kalesi, devam edecek çalışmalar ile beraber tünellerin ve su kaynaklarının tamamı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra, bilimsel çalışmalar ile birleştirilip daha sağlıklı veriler eşliğinde turizme kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla Gaziantep’in tarihi ve kültürel yapıları ile sır gibi sakladığı bilinmezlikleri bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam edecek.

Bulunan “Tatlı- Acı Suyu” ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep’in yüzü Antep Kalesi’ndeyiz. Bizim çocukluğumuzda anlatılan bir hikaye vardı. ‘Kalenin altında bir acı bir de tatlı su var’ derlerdi. Şu anda içinde balıkların yüzdüğü tatlı suyu bulduk. Antep Kalesi’nin altından Dülük’e kadar giden hatlar mevcut. KUDEB başkanımız ve bütün ekibimiz, bu konuda uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Mağaracılık yükselen bir değer. Kalenin altında bulunan bu tarihi dokuyu, dünyaya tanıtmak ve bu networku şehrimize çekmek büyük önem taşıyor. Şu anki çalışmalar itibariyle 500 metrelik hattı açmış bulunuyoruz, yolumuza devam edeceğiz. Ortaya çıkarılan tünel ve galerilerle şehrin sırrı çözülecek” dedi.

