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Şehir Hastanesi tramvay hattı için görüşme yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer ile bir araya geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce açıkladığı Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için önemli bir görüşme yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer ile bir araya geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce açıkladığı Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için önemli bir görüşme yapıldı. Yaklaşık maliyeti 323 milyon TL olan şehir hastanesi tramvay hattı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer ile bir araya geldi. Fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede proje başlamadan tramvay güzergahında bulunan esnafın görüşü alınması kararı alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “İnşası devam eden Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Ve Kocaeli şehir hastanesi şehrimiz başta olmak üzere bölgemizdeki tüm illere hizmet verecek. Bu kadar büyük bir proje, büyük bir ulaşım ağına ihtiyaç duyar. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirmek, vatandaşlarımızın hastane tamamlandığında rahat ulaşım imkanı alabilmesi için çalışıyoruz. Bugün projesini hazırladığımız daha sonra yapılan görüşmeler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devrettiğimiz Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattını görüştük. Yaklaşık maliyeti 323 Milyon TL olan projemiz tamamlandığında bölgenin önemli yükünü büyük oranda hafifletecek” dedi.
Tramvayın şehir içi ulaşımda önemli bir unsur olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Tramvayımız günde 25 bin, ayda 750 bin, yılda ise 8 milyon kişi kullanıyor. Tramvay güvenli ve hızlı bir ulaşım aracı. Bu yüzden bu rakamlar bize yol gösteren önemli bir faktör. Bunları dikkate alarak Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Ve Kocaeli Şehir Hastanesi için 3 bin 500 metrelik bir hat kurulacak. Şehir hastanesi hattı Bekirdere bölgesindeki tramvay hattına bağlanacak. Ön proje çalışmaları hazırladın. Hastane hattında 5 durak inşa edilecek. Görüşmelerimizde önemli kararlar aldık. Bakanlığımızda projenin en kısa zamanda başlamasını istiyor. Bizde bu kapsamda proje başlamadan belirlenen tramvay güzergahında bulunan esnafla görüşmeler yapacağız. Amacımız kısa sürede bu bölgedeki esnafımızı ve vatandaşlarımızı zor durumda bırakmadan projeyi tamamlamak. Bu yüzden görüşmeler yaparak esnafımızla da görüş alışverişinde olacağız” diye konuştu.

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