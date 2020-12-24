Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması

Türkiye’nin en modern ve teknolojik hastanesi olan Erzurum Şehir Hastanesinde dünyayı kasıp kavuran Covid-19 la mücadele devam ederken, sağlıkta teknolojik ilerleyişin yanı sıra eğitim ve kariyer olarak ta yükseliş devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda henüz resmi açılışı yapılamadan covid-19 mücadelede etkin bir rol oynaması için hizmete giren Erzurum şehir hastanesi Doktorları COVİD-19 ile mücadelelerini başarı ile sürdürürken mevcut branşlarında da akademik çalışmalarını ilerleterek hastanenin akademik kadrosunu 8 Profesör, 6 Doçent ve 12 Yard.Doç.(Doktor Öğretim Görevlisi) ile 26 akademisyen Doktora çıkararak hastanenin gücüne güç kattılar.

Pandemi koşulları gözetilerek mini kutlama..

Erzurum şehir hastanesinde pandemi koşulları gözetilerek akademik ünvan alan;Kalp ve Damar cerrahisi,Patoloji,Dahiliye,Çocuk hastalıkları,Biyokimya ve Mikrobiyoloji,Yeni doğan,Beyin cerrahı,Genel cerrahi,Üroloji,Ortopedi,Anestezi,Enfeksiyon hastalıkları,Acil tıp ve Nükleer tıp doktorlarına mini bir kutlama yapılarak hayırlı olsun pastası kesildi.

Programda bir konuşma yapan hastane Başhekimi Dr. Özgür Çelebi, Erzurum bölge hastanesinin kuruluşundan bu yana sağlık alanında teknolojik üstünlüğünün çok üst boyutlarda olduğunu Şehir hastanemizin hizmete açılmasıyla bu ilerleyişin teknolojik ilerlemenin yanında bu gün burada tebriğini yaptıkları doktorların akademik yükselişleri ile devam ettiğini söyledi.

Başhekim Çelebi; Erzurum şehir hastanesi; pandemi süreci atlatıldıktan sonra Bölge halkına ve yurtdışından gelen turist hastalara daha iyi hizmet vermek için hastane bünyesine sırasıyla kattığı kanseri nokta atışı ile tedavi eden bir adet Tomoterapi cihazı yürüme yetisini bir şekilde kaybetmiş hastaların yürümesini kolaylaştırıcı Robotik Yürüme cihazı ve cerrahi müdahaleler de doku zedelenmesini minimal seviyeye çekerek ameliyatlar yapan Davinci Robotu ile Türkiye de ve yurtdışında söz sahibi olan hastaneler içerisine gireceğini söyledi.

Hastanemiz, hasta memnuniyetinde en iyi hastaneler arasında

Hastane Başhekimi Dr. Özgür Çelebi sağlık hizmeti kalitesi bakımından hastanenin Türkiye’nin en iyi hastanelerinden biri olduğunu belirterek hastanedeki sağlık hizmeti kalitesinin de çok yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Dr. Çelebi "Türk Sağlık hizmetlerindeki kalite Ülke ve Dünya genelinde hızla artıyor, bunda sağlık alanında yapılan yatırımların artmasının yanı sıra sağlık personelinin de bilinçlendirilmesi önem taşıyor diyerek, sağlık personelinin çalışmasının odağına hastaların memnuniyetini yerleştirmesi önemli rol oynuyor. Doktorundan hemşiresine ve diğer sağlık çalışanlarına kadar herkes, hastaların sıkıntılarını ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor. Bu da hastanemize ve sağlık personelimize hasta memnuniyeti olarak yansıyor” dedi.

