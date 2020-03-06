Şehirde ulaşımı kolaylaştıran "Hergele", Arıkovanı'nda fonlanıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın projelerinden olan elektrikli scooter Hergele, şehirde ulaşımı kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin parlak fikirlerinin buluştuğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, başarılı girişimcileri destekçileriyle buluşturmayı sürdürüyor. Yerli üretim elektrikli scooter Hergele, platformun son dönemde öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilmiş bir proje olan Hergele, şehir hayatında kolay, güvenilir ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor. Şehrin dik yokuş ya da engebeli olan yollarında ulaşımı kolaylaştıracak teknik imkanlara sahip olan Hergele, tasarımı ve özelleştirilebilir gaz-fren sistemiyle kullanıcılara sunuluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, farklı disiplinlerden gelen, kendi alanında uzman bir ekip tarafından iki yıla yakın sürede geliştirilen Hergele, tasarımcıları tarafından "kentli, şık, asi ve havalı" olarak tanımlıyor.

350Watt gücündeki motorlarıyla yokuşlarda yüksek performans sağlayan elektrikli scooter Hergele, özel şase tasarımı ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilecek marine-grade platformuyla öne çıkıyor.Hergele, HergeleApp mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama ile Hergele’ye bağlanıp sürüş modları arasından en uygun olan seçilebiliyor, yolculuk ve batarya bilgilerine de ulaşılabiliyor. Hergele, Base Model 2 bin 590 (KDV hariç) ve Pro Model 2 bin 850 (KDV hariç) olmak üzere iki modelini Arıkovanı'nda fonlama süresince sunmaya devam ediyor. Bireysel kullanımın yanında firma ve girişimcilere operasyona hazır şekilde araç platformu sağlayan Hergele, 100 bin TL'lik hedefin şimdiye dek 46 bin TL'lik kısmına ulaşmış durumda bulunuyor. - Başarılı projelerin adresi Arıkovanı Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 2019 yılı sonu itibarıyla 6 bini aşkın başvuru arasından 73 projeyi destekçileriyle buluşturdu ve 5.5 milyon TL fon topladı.