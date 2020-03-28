YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek

Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek

ANKARA HABERLERİ  | 28.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek

Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Genelge İçişleri Bakanlığı Kovid-19 şehir değiştiremeyecek yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Ankara Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:59
İkindi
16:29
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.