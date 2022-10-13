YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Mersin ve Hatay arasında "humus" rekabeti yaşanıyor

ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Mersin ve Hatay arasında "humus" rekabeti yaşanıyor

13.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üzerinde zeytinyağı, domates ve turşu süslemeleriyle "soğuk meze" şeklinde servis edilen humus, Mersin'in Tarsus ilçesinde ise pastırma veya sucuk eklenerek çeşitli baharatlar ve tereyağıyla hazırlanıp "ana yemek" olarak tüketiliyor - Tarsus'ta 27 yıldır humus ustası Onur Uzal: - "Tarsus humusunun lezzeti çok başka, tartışma götürmez" - Hataylı humus ustası Hannan Kahraman: - "Reyhanlı'da yapılan humusun tadı Tarsus'a göre daha güzeldir"

MERSİN/HATAY (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/CEM GENCO - Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin'de yapılan, Türk Patent ve Marka Kurumunca 1 Kasım 2017'de "Tarsus humusu" adıyla coğrafi işaretle tescillenen lezzet, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Çeşitli baharatlar ve tereyağı eklenerek "ana yemek" olarak günün her öğününde tüketilen "Tarsus humusu", pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle sofralardaki yerini alıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "Reyhanlı humusu" adıyla 16 Temmuz 2021'de coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan lezzet, üzerindeki zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillik süslemeleriyle genellikle "soğuk meze" olarak tüketiliyor.

Gastronomide söz sahibi Mersin ve Hatay'da hazırlanışı da farklılık gösteren humus, iki ilçe arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin ve Hatay'daki ustalar, "en lezzetli humus"un kendi kentlerine ait olduğunu savunurken, bu lezzet her kesimin damak tadına hitap ediyor ve bölgede sıkça tüketiliyor.

- "Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim"

Tarsus'ta 27 yıldır humus ustası Onur Uzal, AA muhabirine, kent mutfağının çeşitli lezzetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin humusunun da önemli lezzetlerden olduğunu dile getiren Uzal, "Tarsus humusunun lezzeti çok başka, tartışma götürmez. Denemeyenlerin denemesi gerekir. Bu ciddi bir tavsiyedir. Hatay'da da humus var. Tabii ki herkes 'Ürünümüz daha güzel.' der." diye konuştu.

Uzal, kente gelen misafirlerin Tarsus humusunu oldukça beğendiğini vurguladı.

Hatay'da yapılan humusun da lezzetli olduğunu anlatan Uzal, şunları kaydetti:

"Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim. Her öğün tüketilebilir. Hatay ile Tarsus arasında tatlı bir rekabet var. Bunun en güzel çözümü, oranın en iyi ustaları ile bizim buranın en güzel ustaları karşı karşıya gelir ve güzel bir atışma yapılabilir. Biz buna açığız. Bir mecrada, hangisi daha iyi denemek lazım. Tatlı rekabet iyidir. Bu sadece humusa özel bir şey değil. Mesela Adana'da kebap var, Türkiye'nin farklı noktalarında da var. Her yapan kendinin iyi yaptığını düşünür. Zaten bu düşüncede olmazsanız iyi bir yemek yapmanız mümkün değil."

Müşterilerden Kadir Çelik de Tarsus humusunun tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzun lezzeti, vazgeçilmezimiz. Hatay'da yemedim ama Tarsus humusunun yanına yaklaşacağını düşünmüyorum. Bu lezzetten mahrum kalmayın." dedi.

Burak Ülküdür ise humusu eskiden meze şeklinde tükettiğini ancak Tarsus'ta öğün olarak yediğini anlattı.

Ülküdür, herkesin Tarsus humusunu tatması gerektiğini dile getirerek, "Burada öğün olarak tüketilmesine şaşırmıştım. Hatay humusunu da yedim ama Tarsus'taki daha farklı ve güzel. Burada humus, acıktığında doyurabilir." diye konuştu.

- "Humusumuz, Hatay'ımızla özdeşleşmiştir"

Hatay'da humus ustası Hannan Kahraman da kentte yapılan humusun uzun süren uğraşlar sonucu hazırlandığını söyledi.

Humusun yörenin önemli lezzetlerinden olduğunu belirten Kahraman, "Hazırlanışı oldukça uzun sürüyor. Suda bekletilmesi, kaynatılması ve çekilmesi 7-8 saat sürüyor. Buraya tatile gelen müşterilerimiz evlerine götürmek üzere muhakkak humus alıyor. Reyhanlı'da yapılan humusun tadı Tarsus'a göre daha güzeldir. Humusumuz, Reyhanlı başta olmak üzere Hatay'ımızla özdeşleşmiştir." dedi.

Müşterilerden Halil Kaya da humusu çok sevdiğini dile getirerek, "Bizim vazgeçilmezimizdir, buraya her geldiğimizde sürekli tüketiyoruz. Yaşadığımız yerde bu tadı bulamıyoruz, en kaliteli humus Reyhanlı'da yapılır. Hem kendimiz hem de yakınlarımızın yemesi için donmuş halde Kıbrıs'a götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de zeytin hasadına başlandıMersin'de zeytin hasadına başlandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Hatay Mersin Reyhanlı Tarsus humus lezzet rekabet

Mersin Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:33
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:30
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay sabıka fotoğrafı! ''Bu kadın serbest bırakılsın''

Olay sabıka fotoğrafı! ''Bu kadın serbest bırakılsın''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.