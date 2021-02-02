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Şehit aileleri Beşiri Kaymakamı Şener ile bir araya geldi

02.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Şehit aileleri Beşiri Kaymakamı Şener ile bir araya geldi

Batman’ın Sason ilçesi Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, beraberindeki şehit yakınları ile birlikte Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener’i makamında ziyaret etti.Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan Beşiri Kaymakamı Şener’i ziyaret etti.

Batman’ın Sason ilçesi Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, beraberindeki şehit yakınları ile birlikte Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener’i makamında ziyaret etti.
Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan Beşiri Kaymakamı Şener’i ziyaret etti. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu belirten Kaymakam Şener, daima şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.
Şehit yakınları da Kaymakam Şener’e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek kendisine Türk bayrağı hediye etti.

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Akşam
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Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

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Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
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