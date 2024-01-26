YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Can Ataklı’ya 3 yıla kadar hapis talebi

Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Can Ataklı’ya 3 yıla kadar hapis talebi

İHA İHA
26.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Can Ataklı hakkında, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, 25 Aralık 2023’de sosyal medyada paylaşılan videoda şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Can Ataklı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alırken, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Memur Sendikalarının da arasında olduğu 6 ‘müşteki’ bulundu.

Sözlerinin kışkırtıcı ve ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2023’te sosyal medya platformunda video yayınlandığı, video incelemesi sonucunda ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu içeren sözlerin bulunduğu ve re’sen soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli Ataklı’nın sözlerinin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu aktarıldı.
Endişe verecek şekilde bir etki oluşturduğu kaydedildi
Videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğunun belirtildiği iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

‘’ÜZÜLEN, KIRILAN VE ÖFKELENEN BÜTÜN ŞEHİT AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLEDİĞİMİ DİLE GETİRDİM’’

Şüpheli Ataklı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, ‘’Son 25 yıl içerisinde en az 3 bin televizyon programı yaptım, bütün bu yazarlık ve televizyon yorumculuğu hayatımda 1 ya da 2 dava ile karşılaştım. Yazarlık ve televizyon sunuculuğu sürecinde ve yaşamım boyunca teröre ve özellikle PKK terörüne karşı hep dik durdum. Türkiye’nin terörle mücadelesine mesleğim boyunca en güçlü desteği verdiğime inanıyorum. Soruşturmaya konu olan videodaki sadece 9 saniyelik bir bölüm maksatlı biçimde kesilip sosyal medya üzerinden paylaşılarak tüm hayatım boyunca hiç rastlamadığım bir linç kampanyasına dönüştürüldü. Söz konusu 9 saniyelik bölümün önü ve arkası aslında hiçbir şekilde suç işleme kastım olmadığını, hep saygı duyduğum şehitler ve ailelerine hakaret içermediği görülmektedir. Nitekim o sözleri söylediğim anın hemen ardından bu sözlerim elbette acılı babaya değil ona mikrofon tutanlaradır dedim. Gelen tepkiler üzerine bir gün sonraki aynı kanalda yayınlanan videomda açılan linç kampanyasını anlattığım gibi oluşturulan algının etkisinde kalarak üzülen, kırılan ve öfkelenen bütün şehit ailelerinden özür dilediğimi dile getirdim ve bunu da videonun görünür yerine başlık olarak koydum’’ dediği aktarıldı.

‘’DERİN BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM’’

İfadesinin devamında Ataklı’nın, ‘’Şehit ailelerine saygısızlık hakaret halkı kin ve nefrete sürüklemek ve yalan bilgiyi alenen yayma suçlarının tarafıma atfedilmesinden derin bir üzüntü duydum. Yapılanın organize bir linç ve algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar ki meslek yaşamımın da yazdıklarımın söylediklerimin göz önüne alınarak asla suçlu olmadığımı beyan etmek istiyorum’’ dediği de kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına 19 Mart tarihinde İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyorÇine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor
Elazığ’da kar yağışı başladıElazığ’da kar yağışı başladı
Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendiDilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Can Ataklı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:21
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Marina eczanesi
Beylikduzu
Samatya aruç eczanesi
Fatih
Simay eczanesi
Esenyurt
Çam eczanesi
Arnavutkoy
Yeditepe eczanesi
Maltepe
Müezzinoğlu eczanesi
Sultangazi
Eczane aybüke eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.