YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor

Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor

15.01.2024 14:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 27 Ocak 2016'da 27 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş'in Tokat'ta yaşayan ailesi, evlatlarının odasında giysileri, fotoğrafları ve diğer özel eşyalarını özenle saklıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 27 Ocak 2016'da 27 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş'in Tokat'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor.

Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Ateş ailesi, şehit evlatlarının hasretini geride kalan eşyaları ile dindirmeye çalışıyor. Şehidin giysileri, fotoğrafları ve diğer özel eşyaları, odasındaki dolapta ve Türk bayrağı örtülü yatağının üzerinde muhafaza ediliyor.

Baba Mustafa Ateş, AA muhabirine, her şehit haberi ile yeniden büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Devletsiz ve vatansız olunamayacağını vurgulayan Ateş, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu ülke şehitlerin kanıyla yıkanmış ülke. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben de üzüldüm. Kolay bir şey değil. Yüreğimiz yandı. Hepimizin başı sağ olsun, ailelerine sabır versin. Peygamber Efendimize komşu oldular, cennet ile müjdelenmişler." dedi.

Oğlu Osman'ın şehadetinin üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğini belirten Ateş, "Üzülmemek elde değil. İçinden bir parçan, ciğerin gidiyor. Vatan uğruna gitti. Oğlum Osman bana 'Benim düğünüm çok kalabalık olacak. Bu köye ne araba ne de insan sığacak.' dedi. Cenazesinde bu köye ne araba sığdı ne de insan... 'Bu muydu düğünün?' dedim. Şehit olmak onun da içine doğmuş." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldıİBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldı
Bölgenin en büyük parkı açıldıBölgenin en büyük parkı açıldı
Muğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısıMuğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
şehit Diyarbakır Tokat Pazar sur

Tokat Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
19:02

Tokat Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Arslan eczanesi
Niksar
Almus eczanesi
Almus
Sevgi eczanesi
Merkez
Nilüfer eczanesi
Merkez
Baklaci eczanesi
Turhal
Yeni pazar eczanesi
Pazar
Fatih eczanesi
Yesilyurt
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.