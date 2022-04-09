Şehit Astsubay Çavuş Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı

İSTANBUL (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Haberi alan şehidin yakınları, Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokağı'nda bulunan Şahin'in babaevine geldi.

Şehidin ailesinin bulunduğu eve ve sokağa Türk bayrağı asılırken polis ve sağlık ekipleri de burada bekledi.

Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in çok sayıda akrabası, seveni ile komşuları taziye için geldi.

Şehit Şahin'in yarın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

