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Şehit Astsubay Ferhat Gedik unutulmadı

21.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Hatay İl Jandarma Komutanlığınca şehit Eren Bülbül’ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in mezarı ziyaret edildi.PKK’lı teröristlerin kış üslenmesinin engellenmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatılmıştı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca şehit Eren Bülbül’ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in mezarı ziyaret edildi.
PKK’lı teröristlerin kış üslenmesinin engellenmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatılmıştı. Operasyona ismi verilen Eren Bülbül’ü korumak isterken 41. yaş gününde 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedikunutulmadı.
Şehit Astsubay Ferhat Gedik’in İskenderun Şehitliğindeki mezarı Hatay İl J.K.Yrd. J.Alb. Ufuk Bilgen, İskenderun İlçe J.K. J.Bnb. Ferit Gül, J.Kd.Üçvş. Serpil Üren Acar ve silah arkadaşları tarafından ziyaret edildi.
Şehidin kardeşi Arif Gedik’in de hazır bulunduğu ziyarette şehidin mezarına karanfiller bırakıldı dualar edildi.

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