YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

09.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 18 Kasım'da hizmet vermeye başlayan kitap görünümlü "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ni bir ayda 13 bin kişi ziyaret etti - İl Halk Kütüphanesi Müdürü Derya Alapala: - "İlgi çok yoğun. Kullanıcılarımız uzun süredir bekliyordu yeni binamızı. Batman'da da çok gözde bir bina oldu" - Vatandaşlardan Ahmet Ekin: - "Böyle bir mekanı Batman'a kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

İBRAHİM TOPRAK - Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı kütüphanede, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

Kentte 18 Kasım 2020'de hizmete giren, 150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphaneden, kitapseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yararlanıyor.

Yoğun ilgi gören kütüphaneyi, son bir ayda 13 bin kişi ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Derya Alapala, AA muhabirine, çok geniş ve modern bir binada hizmet verdiklerini, yetişkinler ve çocuklar için okuma, az işitenler için işitme salonları, görmeyenler için konuşan kitaplık bölümünün bulunduğunu söyledi.

Batman'da bir ilk olarak, bünyelerinde bebek ve oyuncak kütüphanelerinin yer aldığı anlatan Alapala, anne veya öğretmenleriyle gelen çocuklara oyuncaklarla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bebek ve çocuk kütüphanesinin de çok ilgi gördüğünü belirten Alapala, şöyle devam etti:

"Halkımız tarafından çok beğenilen bir hizmetimiz oldu. Ayrıca ödünç kitap verme ofisimiz var. İlgi çok yoğun. Kullanıcılarımız uzun süredir bekliyordu yeni binamızı. Batman'da da çok gözde bir bina oldu. Dışı kadar içi de çok güzel. Çocuk, genç ve yetişkinlerimiz yoğun şekilde kütüphanemizi ziyaret ediyor."

Kovid-19 salgını dolayIsıyla öğrencilerin yoğun şekilde kütüphaneden istifade ettiğini bildiren Alapala, yüz yüze eğitim olmadığı için özellikle öğrencilerin EBA'dan yararlanmak için kütüphaneye geldiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin de sessiz ve geniş ortamda sınava hazırlandığını anlatan Alapala, "Ödünç kitap almak isteyenler geliyor, üye olup kitaplarımızdan istifade ediyor. Zengin bir kütüphanemiz var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kapasitenin yarıya düşürüldüğünü ve tedbirler kapsamında 600 kişiyi aynı anda ağırladıklarını dile getiren Alapala, Kovid-19 önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığına dikkati çekti.

Girişlere dezenfektan koyduklarını, ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçtüklerini belirten Alapala, "Salgın var. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Salonlarımızda sandalyelerimizi mesafeli hale getirdik. İçeride maske kullanımına dikkat ediyoruz." dedi.

Kütüphaneden yararlanan Ayşegül Uğur da KPSS'ye hazırlamak amacıyla her gün geldiği kütüphaneden, kısıtlama dolayısıyla günde 5 saat istifade ettiğini söyledi.

Ahmet Ekin ise her gün kütüphaneye gelmeye çalıştığını anlatarak, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir mekan bizim için çok iyi oldu. Sabah saat 10.00'dan 16.00'ya kadar kütüphaneden istifade ediyorum. Böyle bir mekanı Batman'a kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
PARTNER Seren Serengil 5. kez evleniyor Seren Serengil 5. kez evleniyor

Batman Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:28
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Batman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
İpekyüz Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Hasankeyf’te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

Hasankeyf’te esnafa kira yardımı yapılmaya başlandı

Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi

Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi

Batman Valiliğinden karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek

Batman Valiliğinden karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek

Batman'da bıçaklı kavgada HDP'li yönetici hayatını kaybetti

Batman'da bıçaklı kavgada HDP'li yönetici hayatını kaybetti

Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'da

Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'da

Batman’da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı

Batman’da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.