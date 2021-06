Şehit babalarından görev bayrağını devralan kızları, Babalar Günü'nü buruk ve gururlu geçiriyor

Babasını, gece uyurken üstünü örttüğü anlarıyla hatırladığını belirten 2 çocuk annesi Sertoğlu, "Ben babamı kaybettiğimde 13 yaşındaydım. 5 kardeştik, 2 kardeşim engelliydi. Annem çok zorluk çekti. Ben çocukların en küçüğüydüm, zorlandım. Devletimiz, emniyetteki ağabeylerimiz sahip çıktılar ama tek başına olmak başka bir şey. Ben 13 yaşındaydım ama kocaman bir insandım. Her şeyi tek başına yapmak zorunda kaldım." dedi.

Her Babalar Günü'nde burukluk yaşayan şehit çocukları, babalarından yadigar kalan polislik mesleğini sürdürerek acılarını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışıyor.

- "Babalarımızın bıraktığı yerden biz devam edeceğiz"

Evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Çiğdem Altuntaş da Tunceli'de polis olarak görev yapan babası Remzi Yemez'in 1993'te PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Şehadet haberiyle henüz çocuk yaşlarda tanıştığını aktaran Altuntaş, "Babam, başkomiseriyle kaçırılmıştı. Sonrasında haberi geldi. Bunun tarifi yok, anlatılmaz. 13 yaşındasınız, şehit olduğunu öğreniyorsunuz. Olayın öncesinde polis olmak istiyordum, babamın şehit olması da daha fazla etkiledi." dedi.

Altuntaş, Babalar Günü'nün kendisini hüzünlendirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Keşke babamla bir fotoğraf karem olsaydı, hiç yok. O yüzden Babalar Günü bir şey ifade etmiyor. Benim babam terör şehidi. Bizler bitmeyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz. Devletimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Babalarımızın bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Çocuklarım olana kadar her gün üzüldüm, her dakika aklımdaydı. Çocuklarım doğduktan sonra unutmadım ancak o acıyla yaşamayı öğrendim. Babalar Günü'nde çocuklarım babalarının gününü kutluyor. Onları o şekilde görünce acım biraz daha hafifliyor. Babam yaşasaydı benimle gurur duyardı. Oradan görüyorsa da duyuyordur bunları. Bizler var oldukça hiçbir çocuk babasından ayrı kalmasın diye tüm Emniyet Teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiçbir çocuğun bizim çektiğimiz acıları yaşamaması için çalışıyoruz. Biz oldukça da tüm çocuklar mutlu olacaktır diye düşünüyorum."