YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Şehit babasından duygulandıran bağış

Şehit babasından duygulandıran bağış

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 87 yaşındaki Şehit babası Hasan Öner, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek olmak için iki bin lira bağışta bulundu.1994 yılında Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner’in 87 yaşındaki babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediğini, ancak kendisinin 65 yaş üstünde olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi.

Şehit babasından duygulandıran bağış

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 87 yaşındaki Şehit babası Hasan Öner, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek olmak için iki bin lira bağışta bulundu.
1994 yılında Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner’in 87 yaşındaki babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediğini, ancak kendisinin 65 yaş üstünde olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine, ilçeye bağlı Yukarı Hacılar mahallesinde ikamet eden Hasan Öner’e hemen, ulaşarak yardımcı olmalarının talimatını verdi.
Kısa sürede şehit babası Hasan Öner’e ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Hasan amcanın kampanyaya destek için verdiği iki bin lirayı alarak bankaya yatırdılar. Ve yatırdıkları paranın dekontunu da şehit babasına teslim ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Osmaniye Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Cihan Eczanesi
Merkez
Efendioğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Çığşar Eczanesi
Kadirli
Yılmaz Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de Düziçi ilçesi Gümüş köyünde Abacı Mahallesi karantinaya alındı

Osmaniye’de Düziçi ilçesi Gümüş köyünde Abacı Mahallesi karantinaya alındı

İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”

İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”

Okü’lü Öğrencilerden Minik Öğrencilere Kitap Desteği

Okü’lü Öğrencilerden Minik Öğrencilere Kitap Desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.