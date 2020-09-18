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Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.09.2020 19:56 | Son Güncelleme

Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'da mezarı başında anıldı.

Uzun'un şehadetinin 8'inci yılı dolayısıyla İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen törende, dua edildi.

Törene, şehidin babası Hamit, annesi Ayşe, eşi Cihan Uzun ile çocukları Hakan Murat ile Emir Kaan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci, adliye personeli katıldı.

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