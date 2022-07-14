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Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı

14.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Yerlikaya: - "Şehidimizin bir cümlesi tarihe not düştü. Ergin kardeşimiz diyor ki 'Eve erzak almaya değil, vatanımızı kurtarmaya geldik'. Bu söz ona ait ve bu sözü unutmayacağız, unutturmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında vurularak 21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin'in adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle açıldı.

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şehidin annesi Deniz ile babası Ahmet Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yerlikaya, 6 yıl önce çok büyük bir ihanetle ve işgal girişimiyle karşılaşıldığını belirterek millet olarak büyük bir imtihandan geçildiğini ifade etti.

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra vatan evlatlarının ellerine şanlı bayrağı alarak meydanlara ve caddelere koştuğunu söyleyen Yerlikaya, "Kahramanlar olmasaydı, o kahraman duruş olmasaydı, şühedamız olmasaydı, gazilerimiz olmasaydı Allah muhafaza eğer uyusaydık, sabaha vatansız, devletsiz, bayraksız uyanabilirdik. O karanlık gecede Allah'ın izniyle, kahramanlarımızın, aziz milletimizin o asil duruşuyla aydınlığa çıktık." dedi.

Kahramanları, şehitleri ve gazileri unutmadıklarını belirten Yerlikaya, Batuhan Ergin'in darbe girişimini duyar duymaz kahramanca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini söyledi.

Köprüye çıkmadan Ergin'in bazı komşularını alışveriş yaparken gördüğünü kaydeden Yerlikaya, "Şehidimizin bir cümlesi tarihe not düştü. Ergin kardeşimiz diyor ki 'Eve erzak almaya değil, vatanımızı kurtarmaya geldik'. Bu söz ona ait ve bu sözü unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de kınadıklarını ifade eden Yerlikaya, "Öyle bir kültürden geliyoruz ki bir nefesin, sağlıklı, sıhhatli bir anlık nefesin bile en büyük güç, en büyük iktidar, devletten daha önemli olduğunu söyleyen ecdadın torunları olarak, bizim sağlığımız ve sıhhatimiz için savaşan, gayret gösteren sağlıkçılarımıza tekrar 'Allah razı olsun' diyoruz. Onların da önünde saygıyla, hürmetle eğiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışa katılanlar sağlık merkezini gezdi.

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