Şehit çocuğunun Adana'daki sünnet törenine polis teşkilatı tam kadro katıldı

İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un 7 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz'un Adana'daki sünnet törenine emniyet teşkilatı tam kadro katıldı.

Yüreğir Belediyesi Hayme Ana Kına Konağı'nda düzenlenen sünnet törenine Adana Emniyet Müdürlüğünde farklı birimlerde görev yapan çok sayıda polis katılım gösterdi.

Babasının adının yazılı olduğu zırhlı araca bindirilerek konvoy eşliğinde tören alanına getirilen Fatih Selim Oğuz için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerince karşılama yapıldı.

Burada atlardan birine binme imkanı bulan Fatih Selim Oğuz'un mutluluğuna polisler de ortak oldu.

Fatih Selim Oğuz, kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, törene katılan herkese teşekkür etti.

Anne Belkıs Oğuz da eşinin meslektaşlarının mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için sevinç ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Eşi şehit düştüğünde 5 aylık olan oğlunun şimdi 7 yaşına girdiğini dile getiren Oğuz, "Oğlumun, babasının isminin verildiği zırhlı polis aracına karşı farklı bir ilgisi vardı. Kendisi istemişti o araca binmeyi. Bu imkanı verdikleri için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Mevlit Kandili'nde şehidin emaneti olan oğlu için sünnet töreni gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz de buraya geldi. Polis teşkilatı olarak şehidimizin ailesinden hiç kopmadık. Onlar, bizim ailemizin birer parçası. Bugün onun mutlu gününde bir aradayız. Allah, bahtını yolunu açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sünnet törenine Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile katılmış ve şehidin oğluna hediye vermişti.

