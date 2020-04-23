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Şehit çocuklarına 23 Nisan ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçedeki şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.Bismil Kaymakamı ve Çınar Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçede şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçedeki şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
Bismil Kaymakamı ve Çınar Kaymakam Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçede şehit çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Çınar’da 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sunucu şehit olan İbrahim Turan’ın evine giden Kaymakam Yüksel ve beraberindekiler Turan’ın çocuklarıyla bir araya gelip kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek çocukların bayramını kutladı.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

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