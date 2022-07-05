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Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi

05.07.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün isminin, vasiyeti üzerine Isparta Çocuk Destek Merkezine verildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını 'Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi' olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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şehit aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

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