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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda

11.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütü PKK'nın saldırısını engellerken kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi.

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Altay İzmir
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Umarım hak ederek girmiştir
aslanım benim..
ALLAHyar ve yardımcın olsun ASLANparcası

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