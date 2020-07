Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm istişaresi

"Çevreyolunun altı diye bir tabir kalmayacak” Toplantı öncesi kısa bir söz alan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, AK Parti’nin kuruluşundan beri çeşitli görevler yaptı ve son olarak da sizlerin büyük desteği ile Belediye Başkanı seçildi. Şehit Fevzi Mahallesi’nde her dönem yüzde 83 civarında oy alıyoruz. Yani buralar bizim. Şehit Fevzi Mahallesi benim mahallem. Biz kendimiz sizden farklı görmüyoruz. Burada alacağımız kararlar, mahallelinin yararına olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem başkanımız hem de AK Parti olarak bizler elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Başkanımız göreve gelmeden öncede belirttiği gibi belediye başkanı olduktan sonra çevreyolunun altı ile ilgili çok güzel projeler yapacağız diyerek yola çıktık. Burada birçok evin 2. Bir depremi kaldıramayacağı noktasında bizim bir öngörümüz var. Başkanım da bununla ilgili gayret ve çabaları neticesinde burası Cumhurbaşkanlığı nezdinde riskli alan ilan edildi. Bazıları ‘Malatya’nın başka bölgelerinde riskli alan yok muydu, niye Şehit Fevzi Mahallesi’nin tamamı değil de 110 dönüm alan riskli alana girdi?’ diyor. Biz burayı örnek bir vizyon proje olarak görüyoruz. İnşallah burada sadece Şehit Fevzi değil, Taştepe, Beylerbaşı, Hidayet, Sarıcıoğlu, İskender Mahallesi’ni de kapsayacak şekilde örnek ve vizyon bir proje olarak görüyoruz. Burada yaşayan insanlarımızla dönüşüm hakkında bilgiler paylaşarak ve el ele vererek bu işi başaracağız. Burada bu projeyi tamamlarsak yolun altı, yolun üstü diye bir tabir kalmayacak" dedi.

“Aslında bu bizim için, siyasetçiler için risk"

Mahalle halkının daha ferah şekilde yaşaması için kentsel dönüşümün şart olduğunu ifade eden Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bizim buradaki vatandaşları mağdur etmeme, bu vatandaşların haklarını koruma ve vatandaşlarımızın bundan sonraki yaşantılarını kolaylaştırma gibi sorumluluğumuz var. Mahallede sosyal donatılarının olması ve insanımızın daha ferah şekilde bu bölgede yaşaması için kentsel dönüşüm şart. Bizler, bu bölgenin kalkınması, insanlarımızın kazançlı çıkması ve dezavantaj olan yönlerin avantaja dönmesini istiyoruz. Aslında bu bizim siyasetçiler için bir risk. 400 kişiyiz 350’si tamam diyor, 50 kişi demiyor. İşte bu imardaki çözümsüzlük demek. Bugün burada oluşan çözümsüzlük gibi. Fakat bizler olaya bütüncül olarak bakmalıyız. Firma geldi. Onlarla konuştuk. Burada hiçbirinizin mağdur olmaması adına büyük çalışmalar yapılıyor. Bir çok insan kentsel dönüşüme dahil olmak istiyor. Çünkü devletin bütün kolaylıkları kendilerine sağlamasını istiyorlar. Şuan mesela belediyenin karşısında 3 tane bina var. Adamlar bir araya gelip de bir bina yapamıyorlar. Ama diğer tarafta TOKİ’nin yapmış olduğu evler, 10. ayda vatandaşlara teslim ediliyor. Devlet böyle bir şey. Bu süreç içerisinde 1 ay içerisinde maksimum 2 ay içerisinde hepinizin evlerine gelip bakacaklar. Kaç metre arsanız var? Eviniz kerpiç mi, ahşap mı, yoksa betonarme mi? arsanızda ne kadar ağacınız var? Arsanızın metrekaresi? Bunların hepsinin fotoğrafını çekecekler. Proje aşamasında bizde belediye olarak dahil olacağız. Biz buradaki insanlarımızı mağdur etmeme adına hem milletvekillerimiz hem de hem belediyeler olarak sizin yanınızda duracağız. Bizler her zaman diyoruz ki kantarın topuzunu vatandaştan yana kullanın. Burada bugün olumsuz konuşan insanlar yarın eminim ki bize dua edecekler. Derme Deresi Islah Projesi için 30 milyon TL para harcanacak. Her şey buranın kalkınabilmesi için. Diyoruz ki; çevreyolunun üstü gelişti ve her türlü imkanlar oralara sunuldu. Çevreyolunun altına hiçbir imkan sunulmadı. Bizler Allah için, bu millet için, bu toplum için, özellikle de geleceğimiz yani Malatya’nın geleceği için bu kararları almak ve uygulamak zorundayız” ifadelerini kullandı.