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Şehit Gökhun Mete Altunbaş için mevlit okutuldu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Van’da keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde mevlit okutuldu.Şehit Altunbaş’ın baba ocağı Kırıkkale’de düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunup dua edildi.

Van’da keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde mevlit okutuldu.
Şehit Altunbaş’ın baba ocağı Kırıkkale’de düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunup dua edildi. Vali Yunus Sezer, şehidin babası Süleyman Altunbaş ve diğer aile bireylerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il ve ilçe protokolü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kırıkkale Belediyesi tarafından yemek ikramında da bulunuldu. Mevlid-i Şerif programında, tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

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