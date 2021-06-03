Şehit İrfan Yaman'ın anısına Kocaeli'de silah arkadaşlarının desteğiyle kütüphane açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1991 yılında şehit olan Piyade Astsubay Başçavuş İrfan Yaman'ın anısına, isminin yaşatıldığı ilkokulda silah arkadaşlarının desteğiyle kütüphane açıldı.

Yusufça Şehit İrfan Yaman İlkokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, bu güzel davranışa öncülük eden, kendisi de bir gazi olan emekli astsubay Güven Arslan, diğer subay ve astsubaylara teşekkür etti.

Kütüphane, laboratuvar ve okulların, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün başlangıcı olduğunu vurgulayan Ünal, "Bu iki güzel hadiseyi birleştirdiler. Tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Şehidin silah arkadaşı emekli astsubay Arslan ise 30 yıl sonra da olsa Yaman'a vefa borcunu yerine getirmenin huzuru içinde olduklarını belirterek, "Biz askerler ölmeyi kendimize meziyet olarak görmekteyiz. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. İnanırız ki bu okulda yeni İrfan Yamanlar yetişecek." ifadesini kullandı.