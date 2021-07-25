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Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı

25.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in naaşı, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Fatih Güney için ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Nurgül, Aynur ve Onur Güney'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.

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