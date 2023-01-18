Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Öztürk'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut Öztürk, annesi Güllü Salko, eşi Teslime Öztürk, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Öztürk'ün naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Bakan Soylu, gözyaşı döken aile üyelerini teskin etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K. tutuklanmış, tır şoförü Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

