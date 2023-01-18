YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

18.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün (32) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Öztürk'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut Öztürk, annesi Güllü Salko, eşi Teslime Öztürk, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Öztürk'ün naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Bakan Soylu, gözyaşı döken aile üyelerini teskin etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K. tutuklanmış, tır şoförü Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberi verildiMersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberi verildi
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Diyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyedeDiyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyede
Anahtar Kelimeler:
şehit Adana Süleyman Soylu tören

Adana Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:54
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Çarşamba

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.