Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ismi Ankara'da bir okula verildi

AYKUT KARADAĞ - Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ismi, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde yeni açılacak bir ortaokula verildi.

Şehidin babası Emin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin çok sevdiği ve çevresindekiler için elinden geleni yapan oğlunun, üniformasını her zaman gururla taşıdığını belirtti.

Oğlunun Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolduğunu ve 44 gün sonra naaşına ulaşıldığını anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bizlere bir dikili taşını nasip eden devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. 12 Şubat oğlumuzun doğum günü, ayrıca Kahramanmaraş'ın da kurtuluş günü. Bir Kahramanmaraşlı olarak şehidimizin isminin bir ilim yuvasında geçmesinden dolayı çok mutlu olduğumuz gibi burukluğunu da yaşıyoruz. Okulun inşaat halini bilirdi, kim derdi ki isminin kendi adıyla yaşanacağını. Bu özel ve ince sürprizden dolayı devletimize çok teşekkür ediyoruz."