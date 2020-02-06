Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23), memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Şehit Deniz'in naaşı, Van'daki törenin ardından uçakla Kastamonu'ya, buradan da kara yolu ile Tosya ilçesine getirildi.

Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, İbn-i Selim Mahallesi'nde Tosya Müftülüğünün altındaki Namazgah'a götürüldü.

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, şehidin annesi, babası ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Tören sırasında Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu'nun da gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, şehit Ufuk Deniz'e Allah'tan rahmet diledi.

Şehidin ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Kaymakcı, "Artık Ufuk kardeşimiz sadece ailesinin değil, Türkiye'nin evladı oldu." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu zor coğrafya sadece terör yönünden değil, iklim şartları yönünden de oldukça zorluklar ortaya koyuyor. Bu zorluk nereden kaynaklanırsa kaynaklansın askerimiz, jandarmamız ve diğer bütün kamu görevlilerimizin milletimiz için gerektiğinde canını seve seve feda etmeye hazır olduğunun bir örneğini dün yaşadık. Allah sevdiklerini erken yanına alırmış. Ufuk kardeşimizi de sevdiği için erken yanına aldı. O artık Tosya'nın gururudur, ailesinin gururudur, o bizim gururumuzdur."

Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Deniz'in 7 aylık asker olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

