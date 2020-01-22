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Şehit Kamil GAÜN’de anıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğinde, 21 Ocak Şehit Kamil’in şehadetinin 100.

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğinde, 21 Ocak Şehit Kamil’in şehadetinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan Gaziantep Kurtuluş Senfonisi GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.
Gaziantep savunmasının fitilini ateşleyen Şehit Kamil’in şehit edilişinin 100. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Şehit Kamil’in hayatını anlatan belgesel ile başlayan konser, Şehit Kamil’in hayat hikayesi, Gaziantep’in işgal ve gazilik süreci canlandırıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Mehmet Çevik, seslendirdiği şiirlerle katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı.
Gecenin Genel Sanat Yönetmenliğini yapan GAÜN San. Öğr. Elm. Adil Çete, Gaziantep’in Anadolu’da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “İngiliz ve Fransızların işgali altında kalmış bir şehir. Bu şehir, direnerek kendini kurtardı. Bu durumdan hareket ederek Gaziantep Senfosi’ni oluşturduk. Yaşanmış olaylarla ve türkülerle Gaziantep’in yaşamış olduğu işgal sürecini ve gazilik sürecini bu konser ile anlatmaya çalıştık” dedi.
Geceye, Gaziantep Vali Yardımcısı Rezvan Eroğlu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yusuf Erdem Güzelbey, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gecenin sonunda protokol üyeleri tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.

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