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Şehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

21.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

ÇORUM (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) Çorum'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Bedi ile anne Aysel Karaçam'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı, Çorum Valiliğince şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Ailenin dört çocuğundan en küçüğü olan şehit için yarın ikindi namazından sonra Çorum Akşemseddin Camisi'nde tören düzenleneceği, ardından cenazenin Çorum Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

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Çorum ATM’LER

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