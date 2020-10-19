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Şehit Muhammed Yılmaz anısına çeşme yaptırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Şubat ayında Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz adına ailesi ve arkadaşları tarafından Devlet hastanesi bahçesine çeşme yaptırıldı.Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz adına Şehit ailesi ve çocukluk arkadaşları tarafından Gediz Devlet Hastanesi bahçesine çeşme yaptırıldı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Şubat ayında Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz adına ailesi ve arkadaşları tarafından Devlet hastanesi bahçesine çeşme yaptırıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz adına Şehit ailesi ve çocukluk arkadaşları tarafından Gediz Devlet Hastanesi bahçesine çeşme yaptırıldı. Şehitlerimiz bizim inancımıza göre ölü değildir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de ’Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler’ buyrulmuştur. Dolasıyla diri olan şehitlerimizi değil, onların hatıralarını yaşatacağız. Şehidimizin adı hastane bahçesinde Şehit ailesi ve çocukluk arkadaşları tarafından yaptırılan çeşme ile yaşatılacak. Allah hayratlarını kabul eylesin" açıklamasında bulundu.

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