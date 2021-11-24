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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

24.11.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, törende yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmetle andığını söyledi.

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin tarihin karanlık çöplüğünde yer alacağını belirten Akpay, "Ancak Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler ve Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz, hayırla yad edilecektir, biz buna inanıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır cezayı bu dünyada da öbür tarafta da alacaklardır. Biz ilçemizde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin ismini her yerde, caddelerde, sokaklarda, okullarımızda öğrencilerimiz ile yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah onun aziz hatırası sonsuza kadar devam ettirilecektir." dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Aybüke öğretmenin kalleşçe, hunharca katledildiğine dikkati çekerek, "İnşallah şehit öğretmenimiz Şenay hocayı bizden sonraki gelen nesiller de anmaya devam edecek. Biz Şenay Aybüke Yalçın hocamızın adını yaşatmaya devam edeceğiz. Yeni parka adını verdik. Caddelerde, sokaklarda, kültür merkezlerinde kızımızın, öğretmenimizin ismini her yerde yad edeceğiz. Eli öpülesi öğretmenlerimize bize 'a' harfini, 'b' harfini öğrettikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ise Aybüke öğretmenin şehadetiyle 84 milyon insanın gönlüne taht kurduğunu, her yıl anmaya devam edeceklerini söyledi.

Törende daha sonra öğrenciler şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı.

Törene Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.

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