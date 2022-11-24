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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Tunceli'de öğretmenevine verildi

24.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, 2017'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ismi öğretmenevine verildi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan karar çerçevesinde, Atatürk Mahallesi'ndeki Tunceli Öğretmenevi'nin ismi, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Tunceli'de geçmişte yürek yakan acılarla karşılaşıldığını ve bu durumun çok sayıda insanı etkilediğini söyledi.

Kentte, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenleri andıklarını belirten Özkan, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi sürekli olsun, hep bilinsin, görülsün ve öğretmenlerce hep yaşatılsın diye merkez öğretmenevimize ismini verdik." dedi.

Özkan, şehit öğretmenlerin isimlerini kentteki okullara da vermek üzere çalışma başlattıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
12:13
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:31
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