Şehit Pilot Polis Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Polis Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından dün uçakla Ankara'ya gönderilen şehit Altunbaş'ın (31) naaşı, kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Keskin Çarşı Camii'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Süleyman Altunbaş ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin komiser olan eşi Hilal ve annesi Sonay Altunbaş'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.

Saygı atışının ardından Bakan Soylu, şehidin tabutuna sarılı bayrağı, şehit eşi Hilal Altunbaş'a teslim etti, dedesinin kucağındaki şehidin 1 yaşındaki oğlu Göktürk ile ilgilendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Yunus Sezer, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

