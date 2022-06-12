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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Hakkari'den askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, burada babası Cemal, annesi Hatice, düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye ve yakınları ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin uçaktan indirilişi sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu.

Şehidin resmi nikah kıydırdığı ve Kurban Bayramı'ndan sonra düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, tabuta sarılarak, "Ömer'im ben seni gülerek karşılıyorum. Kavuştuk Ömer, güzel emanetlerin bende Ömer'im. Vatan sağ olsun, şehadetin kabul olsun." diye gözyaşı döktü.

Düğünlerine 29 gün kaldığını söyleyen Yıldırım, "Bak arkadaşların geldi, senin de böyle üniforman vardı. Bak ne kadar çok sevenin varmış. Ben düşman sevindirmem. Rabb'im oradakilere zeval vermesin. Eşimin kanını yerde koymasınlar, benim içim rahat eder. Rabb'im şehadetini kabul etsin. Beni Ömer'in bu gururu ayakta tutuyor." dedi.

Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde önce Sivas Numune Hastanesi morguna oradan da Gazi köyüne götürüldü.

Köy meydanına getirilen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasıyla taşındı.

Bu sırada şehidin eşi Düriye ve annesi Hatice, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Yıldırım'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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