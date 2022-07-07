Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde defnedildi.

Şehit Sarı'nın (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, Kullar Mahallesi'ndeki baba evinde "helallik" alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Kullar Merkez Camisi önüne getirildi.

Şehidin babası Bayram, annesi Gül Sarı ve kardeşi Özge Şenses'i yakınları teselli etti.

Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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