Şehit Polis Fethi Sekin’in adı Tatvan’da sokağa verildi

İzmir’deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in adı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni açılan bir sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

Tatvan Belediye Meclisinin 2020 yılının ilk olağan toplantısı, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı, Başkan Geylani tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlamasıyla başladı. 12 gündem ve ek gündem maddelerinin görüşüldüğü yeni yılın ilk meclis toplantısında, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de şehit edilen Polis Memuru Fethi Sekin’in adı Karşıyaka Mahallesi’nde yeni açılan sokağa verildi.

Meclis Denetim Komisyonu, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimlerinin yapıldığı toplantıda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Rahva İmar Planı’nın sunumunu meclis üyelerine yaparak önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacağını belirtti.

