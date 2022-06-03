YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

03.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi baba ocağı Erzurum'da mezun olduğu okulda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Oltu ilçesindeki Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, şehidin annesi Dilek ve babası Muktedir Güngör katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Abdulkadir Güngör'ün özgeçmişi okunduğu esnada şehidin annesi Dilek Güngör duygusal anlar yaşadı.

Şehidin babası Muktedir Göngör, açılışın ardından yaptığı konuşmada, oğlunun adını taşıyan kütüphaneyi çok beğendiklerini belirterek, "Oğlum buradan mezun olmuştu. Başarılı bir çocuktu. Böyle bir proje düşünülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Oltu Kaymakamımız ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Dilek Güngör de her şehit annesi gibi kendisinin de şehit oğluyla gurur duyduğunu aktardı.

Böyle yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen anne Güngör, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdiVeren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandıKastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı
GÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
02:48
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:15
Akşam
19:46
Yatsı
21:30

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cumartesi

Güven Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.