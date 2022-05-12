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Şehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı yakalama çalışmaları esnasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın naaşı, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Duman'ın cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla alınarak Ünye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, eşi Müge Duman ve ablası Aylin Çelik'in yanı sıra diğer akrabaları gözyaşı döktü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ordu Valisi Tuncay Sonel, aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli 24 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırılan namazın ardından Aydıntepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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