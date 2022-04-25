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Şehit polis memuru Zafer Mat, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

25.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak istediği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde dün düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Boğazlıyan ilçesine getirilen 48 yaşındaki şehit polis memuru için Çakmak köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Mat'ın yakınları törende gözyaşı döktü.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mahir, annesi Güllafer, eşi Zeynep ve kızı Fatma Zehra Mat ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Soylu, şehidin kızı Fatma Zehra'ya "Biz seninle gurur duyuyoruz, sen bu milletimizin kızı oldun artık, sen büyüyeceksin, hep bizimle beraber olacaksın." dedi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

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