YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şehit polisin ailesi Hakkari'de oğullarının şehit olduğu kontrol noktasını ziyaret etti

Şehit polisin ailesi Hakkari'de oğullarının şehit olduğu kontrol noktasını ziyaret etti

30.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polisin ailesi Hakkari'de oğullarının şehit olduğu kontrol noktasını ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hamza Irmak'ın ailesi, çocuklarının şehit düştüğü polis noktasını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Irmak'ın annesi Fatma ve babası Bekir Irmak, kente geldi.

Oğullarının görev yaptığı Depin Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret eden şehidin anne ve babası, başka noktalarda görevli polislerle de bir araya gelerek dua etti, güvenlik güçlerine terörle mücadelede başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, eşlik ettiği aileyle yakından ilgilendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilirBilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilir
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladıÇukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
polis Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
11:54
İkindi
14:50
Akşam
17:17
Yatsı
18:33

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.