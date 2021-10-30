Şehit polisin ailesi Hakkari'de oğullarının şehit olduğu kontrol noktasını ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hamza Irmak'ın ailesi, çocuklarının şehit düştüğü polis noktasını ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Irmak'ın annesi Fatma ve babası Bekir Irmak, kente geldi.
Oğullarının görev yaptığı Depin Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret eden şehidin anne ve babası, başka noktalarda görevli polislerle de bir araya gelerek dua etti, güvenlik güçlerine terörle mücadelede başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, eşlik ettiği aileyle yakından ilgilendi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz