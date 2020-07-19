Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

İstanbul Bağcılar’da polis aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan polis memuru Erkan Gökteke’nin Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Saldırının duyulmasının ardından şehit polisin ailesi İstanbul’a gitmek üzere Tosya ilçesinden yola çıktı. Şehit polisin Tosya’daki evine Türk Bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır Tosya ilçesinde gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Vali Çakır Şehidin Amcası İsmail Gökteke’ye taziyelerini iletti. Taziye çadırında Şehit Polis Erkan Gökteke için Kur’an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, dua edildi.

Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke’nin naaşı yarın İstanbul’da düzenlenecek olan törenin ardından Tosya ilçesine getirilecek.

