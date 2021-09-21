Şehit Teğmen Dağlı'nın ailesinden Doğubayazıt'ta oğullarının adını taşıyan karakola ziyaret

Ağrı'da, 21 Ağustos 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Celal Dağlı'nın ailesi, Doğubayazıt'ta oğullarının adını taşıyan hudut karakolunu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'da 21 Ağustos 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Teğmen Celal Dağlı'nın ailesi, şehidimizin ismini taşıyan Ağrı Doğubayazıt'taki Şehit Teğmen Celal Dağlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."



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