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Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak

31.03.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak

BİTLİS (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020'de şehit olan 26 yaşındaki Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan kütüphaneye verildi.

İlçe merkezindeki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinde oluşturulan "Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Kütüphanesi"nin açılışına katılan Kaymakam Tekin Erdemir, kütüphanenin gönüllü öğretmen ve iş adamlarının desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Kütüphanenin kurulumunda emeği geçelere teşekkür eden Erdemir, şöyle konuştu:

"Okullarımız daha da gelişiyor ve modernleşiyor. Her gün bir okulumuzda aktivite var, emek var. Bazı öğretmenlerimiz gönüllü olarak okul boyama veya renklendirme çalışması yapıyor. Bazıları da kütüphane veya sınıfları daha da güzelleştirme veya zenginleştirme konusunda emek veriyor. Gözlerindeki ışığı, sevinci, heyecanı görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün de burada şehidimizin adına kurulan kütüphanemizin açılışına katıldık."

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Serter de Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine destek sunmak ve şehidin adını yaşatmak amacıyla 2020'den bu yana kütüphane yenileme çalışması yürüttüğünü belirtti.

Kütüphanenin kurulumuna destek olan iş adamı Asım Kardoğan ise iş insanları ve kamuda çalışanlardan oluşan bir sosyal medya gruplarının olduğunu dile getirdi.

Başta köy okulları olmak üzere okul kütüphanelerine kurulum ve kitap desteği sağladıklarını anlatan Kardoğan, "Bu kütüphane için 3 bin 500 kitaba ulaştık. Aynı zamanda köy okullarına renk katıyoruz ve bazılarının tadilat ile bakımını üstleniyoruz. Bu güzel kütüphanede emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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