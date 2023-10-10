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Şehit Uzman Çavuş Teke'nin Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

10.10.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Teke'nin Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile askeri yetkililer, Teke'nin (29) şehadet haberini, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan annesi Züleyha Mutlu'ya verdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit babası Davut Teke'nin, Toroslar ilçesindeki ikameti de bayraklarla donatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaranan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

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