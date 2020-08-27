YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Şehit ve gazi yakınları unutulmadı

Şehit ve gazi yakınları unutulmadı

MALATYA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.Emniyet Müdürü Boraz, beraberindeki asker ve polislerle birlikte ilçenin Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan şehit Adem Keleş’in ailesini ziyaret etti.Şehit ailesinin sorunlarını dinleyen Boyraz, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.Boyraz, “Bizler bu devletin ve ay yıldızlı bayrağın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.Emniyet Müdürü Erol Boyraz ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Boraz, beraberindeki asker ve polislerle birlikte ilçenin Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan şehit Adem Keleş’in ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesinin sorunlarını dinleyen Boyraz, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.
Boyraz, “Bizler bu devletin ve ay yıldızlı bayrağın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.
Emniyet Müdürü Erol Boyraz ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi

Malatya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:33
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.