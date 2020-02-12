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Şehit yakınlarından Van’da çığ altından kurtulan yaralılara ziyaret

BATMAN HABERLERİ  | 12.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Batman ve Sason ilçelerinde faaliyet yürüten şehit ve gazi aileleri dernek başkanları ile beraberindekiler, Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığın altından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, beraberindekilerle birlikte Van’da çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaretin ardından hastanede tedavi altında olan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ziyaret ile ilgili konuşan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, Van’da çığ felaketinde şehit olan vatandaşların taziyelerine giderek başsağlığında bulunduklarını söyledi.

Batman ve Sason ilçelerinde faaliyet yürüten şehit ve gazi aileleri dernek başkanları ile beraberindekiler, Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığın altından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, beraberindekilerle birlikte Van’da çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyaretin ardından hastanede tedavi altında olan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaret ile ilgili konuşan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, Van’da çığ felaketinde şehit olan vatandaşların taziyelerine giderek başsağlığında bulunduklarını söyledi. Özcan, "Ayrıca hastanelerde tedavi altına alınan kahraman askerlerimizi, güvenlik korucularımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ardından da yoğun bakımdaki Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanını ziyaret ettik. Dayanışma içerisinde olduğumuzu belirttik. Çığ altında vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sabır ve başsağlığı dileğinde bulunduk" dedi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de vatanın neresinde bir acı varsa kendilerinin orada o acıya ortak olması gerektiğini söyledi. Çelik, "Bizler ülkemizin her köşesinde yaşayan Türk’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Kürt’ü ile dil, din, ırk mezhep ayırımı yapmaksızın önce vatan diyerek et ve tırnak gibi olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bizler şehit yakınları olarak, Elazığ’da yaşanan depremde canımız yandığı gibi, Van’daki çığ felaketinde de yandı, Suriye’deki hain saldırılarda da yandı. Her türlü hava koşulları zorluklarına rağmen Batman’dan Van’a gelerek çığ felaketinde şehit olanların ve yaralı olarak hastanede yatan kahramanlarımızın aileleri ile bir araya gelerek baş sağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Ziyaret etiğimiz ailelere, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve şanlı Türk bayrağımızı hediye ettik. Ziyaretimizden dolay çok menün olduklarını ifade ettiler. Bundan dolayı da bizlerde çok mutlu olduk" dedi.
Çığ altından yaralı kurtulan vatandaşlar da Özcan, Çelik ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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