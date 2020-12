Şehitkamil’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan bölgelerde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “İhtiyaç duyulan her nokta da asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından İbrahimli Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar, vatandaşın hizmetine sunulacak. Yürütülen çalışmaları Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özveriyle çalışma yürüten ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

"Her noktada asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hava şartları el verdiği müddetçe asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Şehitkamil’de yeni imara açılan bölgelerde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, asfalt çalışmalarına hız veriyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge de İbrahimli Mahallesi’nin uç noktası, otoyola sıfır olan bir nokta. Tabi şu anda burada oturan vatandaşlarımız var. Haklı olarak onların ihtiyaçlarını karşılamamamız gerekiyordu. Ancak iklim şartlarından dolayı biraz aksama olmuştu. Çok şükür hava şartları müsaade edince ekip arkadaşlarımız iki finişer ile birlikte altyapısı bitmiş yerlerin tamamının asfalt çalışmasını bitirecekler. Yol, medeniyet demektir. Burada vatandaşlarımızın rahat gidip gelmelerini sağlayacak, güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak adına ve diğer taraftaki boş alanların da yapılanmasına imkan sağlamak adına bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi hava şartları el verdiği müddetçe ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



