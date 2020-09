Şehitkamil’de budanan ağaçlar yakacak oluyor

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Bin 200’ün üzerinde dar gelirli aileye 500’er kilo odun yardımı yapılacak.

Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, burada titizlikle çalışan işçiler tarafından hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50’şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar bu yıl bin 200’ün üzerinde aileye ulaştırılacak.

“Dağıtılan yakacaklar, ailelerimize kapılarında teslim ediliyor”

Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, “Şehitkamil Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik odun dağıtımını yapıyor. İlçemiz genelinde yapılan budama işlemlerinden elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi ailelerimize yakacak olarak veriliyor. Maddi durumu yetersiz ailelere yapılan yakacak yardımı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz kış aylarını rahat geçiriyor. Toplam 500 kilogram olarak dağıtılan yakacaklar, ailelerimize kapılarında teslim ediliyor. Bu önemli çalışmayı gerçekleştirilen Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine, şahsım ve aileler adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.