YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehitkamil’de budanan ağaçlar yakacak oluyor

Şehitkamil’de budanan ağaçlar yakacak oluyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Bin 200’ün üzerinde dar gelirli aileye 500’er kilo odun yardımı yapılacak.
Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, burada titizlikle çalışan işçiler tarafından hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50’şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar bu yıl bin 200’ün üzerinde aileye ulaştırılacak.
“Dağıtılan yakacaklar, ailelerimize kapılarında teslim ediliyor”
Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, “Şehitkamil Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik odun dağıtımını yapıyor. İlçemiz genelinde yapılan budama işlemlerinden elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi ailelerimize yakacak olarak veriliyor. Maddi durumu yetersiz ailelere yapılan yakacak yardımı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz kış aylarını rahat geçiriyor. Toplam 500 kilogram olarak dağıtılan yakacaklar, ailelerimize kapılarında teslim ediliyor. Bu önemli çalışmayı gerçekleştirilen Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine, şahsım ve aileler adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
10 gün içerisinde ikinci kez yandı
10 gün içerisinde ikinci kez yandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MHP Oğuzeli kongresi yapıldı
MHP Oğuzeli kongresi yapıldı
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.